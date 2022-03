Kravets: «Milan Femminile? Gara impegnativa»

Darya Kravets, difensore della Fiorentina Femminile, ha parlato ai microfoni del club in vista della sfida contro il Milan

«Lo confesso contro il Verona non sono scesa in campo con la necessaria serenità. E’ impossibile essere sereni con quello che sta succedendo in Ucraina. Però ho cercato di dare tutto e abbiamo conquistato tre punti preziosi. Cominceremo a pensae alla prossima gara, molto impegnativa, contro il Milan»