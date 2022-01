Kovacevic su Lazetic: «Nuovo Vlhaovic? No, ecco chi mi ricorda»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Darko Kovacevic, ex attaccante della Juventus, alla Gazzetta dello Sport ha parlato del neo acquisto rossonero Lazetic:

«Lazetic è il ‘nuovo Vlahovic’? Io lo avvicinerei più a Ibrahimovic. So che è un paragone ancora più pesante, ma per caratteristiche mi ricorda più Zlatan: alto, ma agilissimo e capace di fare grandi cose dal punto di vista tecnico. Certo, ha 18 anni ed è presto per poter dire se raggiungerà certi livelli, ma il fatto che il Milan abbia puntato su di lui è indicativo. La stoffa è quella del potenziale big. Sapevo che Lazetic sarebbe finito in un club di primissima fascia, era solo questione di tempo. Il Milan è stato bravo ad anticipare gli altri, ora tocca a lui dimostrare di essere già pronto per una big e per la Serie A. Io penso che sia arrivato nel posto giusto»