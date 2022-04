Kakà : «Vedere il Milan al primo posto è bellissimo»

L’ex asso brasiliano ha commentato il primo posto del suo Milan. Ecco le parole di Kakà in un estratto dell’intervista a Dazn

«È un Milan da scudetto e secondo me siamo molto vicini a vincere un campionato, a tornare ad essere protagonisti sia in Italia che in Europa. Vedere il Milan al primo posto è bellissimo»