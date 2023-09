Altra grana per la Juventus: anche Cristiano Ronaldo fa causa ai bianconeri. Cosa succede per l’attaccante portoghese

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport alla fine, come previsto, anche Cristiano Ronaldo ha deciso di fare causa alla Juventus.

La stella portoghese vuole i 19,9 milioni netti che deve ancora ricevere dal club bianconero per gli emolumenti dilazionati in epoca Covid. Cristiano, dopo aver chiesto gli atti alla Procura di Torino, ha deciso così di agire per vie legali.