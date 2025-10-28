Juric a DAZN: «Abbiamo dominato in lungo e in largo. Il Milan ha fatto un tiro in porta»

Juric nel post partita di Atalanta Milan è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la sfida andata in scena alla New Balance Arena

DOMINATO IN LUNGO E IN LARGO – «Abbiamo dominato in lungo e in largo, il Milan ha fatto un tiro in porta e 5/10 minuti nel secondo tempo. Se c’era una squadra che meritava la vittoria quella oggi era l’Atalanta. Questa squadra meriterebbe più punti di quelli che ha».

UN’OTTIMA PROVA – «Abbiamo fatto bene sia in fase di riconquista, anche in fase di palleggio. Penso che la squadra ha interpretato la gara in maniera giusta, dispiace che non stiamo facendo più punti».

SU LOOKMAN – «Lo abbiamo forzato in alcune partite 90 minuti per farlo entrare in condizione. Un ragazzo particolare ma in partita è fenomenale, sono molto contento per lui».

