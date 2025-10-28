Connect with us

HANNO DETTO

Juric a DAZN: «Abbiamo dominato in lungo e in largo. Il Milan ha fatto un tiro in porta»

HANNO DETTO

Allegri a DAZN: «Troppi errori nel primo, meglio il secondo tempo. Leao? Un fastidio all'anca. Contro la Roma...»

HANNO DETTO

Gabbia a DAZN: «Un pari che non ci lascia felici. Abbiamo alzato l'asticella. Mister e staff hanno migliorato un aspetto»

HANNO DETTO

Lookman Fofana, Marelli: «Molto in ritardo, ci stava un cartellino»

HANNO DETTO

Lecce Napoli - Milinkovic decisivo, niente da fare per Camarda! La squadra di Conte sale a quota 21

HANNO DETTO

Juric a DAZN: «Abbiamo dominato in lungo e in largo. Il Milan ha fatto un tiro in porta»

Milan news 24

Published

4 secondi ago

on

By

Juric

Juric nel post partita di Atalanta Milan è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la sfida andata in scena alla New Balance Arena

Al termine di Atalanta-Milan, match andato in scena alla New Balance Arena di Bergamo, ai microfoni di DAZN è intervenuto Ivan Juric. Queste le sue parole:

DOMINATO IN LUNGO E IN LARGO«Abbiamo dominato in lungo e in largo, il Milan ha fatto un tiro in porta e 5/10 minuti nel secondo tempo. Se c’era una squadra che meritava la vittoria quella oggi era l’Atalanta. Questa squadra meriterebbe più punti di quelli che ha».

UN’OTTIMA PROVA«Abbiamo fatto bene sia in fase di riconquista, anche in fase di palleggio. Penso che la squadra ha interpretato la gara in maniera giusta, dispiace che non stiamo facendo più punti».

SU LOOKMAN«Lo abbiamo forzato in alcune partite 90 minuti per farlo entrare in condizione. Un ragazzo particolare ma in partita è fenomenale, sono molto contento per lui».

«».

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.