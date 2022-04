Juric: «Milan? Speriamo non vengano tanti tifosi da Milano»

Intervistato a Torino Channel, Ivan Juric ha parlato della prossima gara contro il Milan. Ecco le parole dell’allenatore granata

«Tifosi? Speriamo che vengano in molti, e che non vengano in tanti da Milano. E soprattutto che sia una grande partita, come quelle contro Inter e Juve, nelle quali la squadra ha fatto grandissime prestazioni. Cercheremo di ripeterci, vincere con una grande squadra sarebbe perfetto»