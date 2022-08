John Brennan: «Siamo entusiasti di poter collaborare con i Campioni d’Italia». Le parole del fondatore e CEO di AC Momento

John Brennan ha parlato della partnership nata tra Milan e AC Momento. Ecco le parole del fondatore e CEO di AC Momento:

«Siamo entusiasti di poter collaborare con i Campioni d’Italia per portare Momento Market ad una delle fan base più grandi e leggendarie del mondo. Ho guardato tantissime partite del Milan la scorsa stagione mentre lottava per il titolo, pensando quanto sarebbe stato fantastico dare l’opportunità ai tifosi di portarsi a casa un pezzo di storia. Per far nascere questa partnership è servita tanta creatività da ambo le parti e sono grato a tutto il team Milan per il loro spirito innovativo».