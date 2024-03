Insulti Pulisic dopo Lazio Milan, Pioli non ci sta: «Social diventati uno sfogo di maleducazione! Ha il nostro sostegno»

Dopo Lazio Milan, Pulisic è finito nel mirino degli insulti social per mancato fair play. Pioli lo ha difeso così in conferenza stampa

In conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League tra Milan e Slavia Praga, valido per gli ottavi di finale di andata della competizione, Stefano Pioli ha difeso così Christian Pulisic dopo gli insulti social in seguito a Lazio Milan

PULISIC – «Non deve essere difeso, tutelato, ma la storia parla per lui. I social sono diventati uno sfogo di maleducazione, di insulti, ma ha tutto il nostro sostegno. È troppo più in alto degli altri comunque».

LE PAROLE DI PIOLI IN CONFERENZA STAMPA ALLA VIGILIA DI MILAN SLAVIA PRAGA