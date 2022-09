Ecco gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Ante Rebic in vista dei prossimi match

Come riportato anche da Carlo Pellegatti, ci sono ancora brutte notizie per quanto riguarda la condizione fisica di Ante Rebic.

L’ernia non è ancora rientrata del tutto e l’attaccante del Milan non sta bene. Rimane in dubbio la sua presenza per i match contro Empoli e Chelsea.