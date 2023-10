Infortunio Dybala, Mourinho: «Non c’è ottimismo, ecco come sta»

Infortunio Dybala, José Mourinho ha parlato delle condizioni del fuoriclasse argentino: non c’è ottimismo

Jose Mourinho ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Roma contro il Cagliari. Di seguito le sue parole.

DYBALA – «Non ottimismo, io mi fido sempre molto dei giocatori: quando lui non è ottimista, io non sono ottimista. Ovviamente dobbiamo aspettare domani i risultati degli esami, però io mi fido molto dell’esperienza dei giocatori e di quello che sentono sul corpo. E Paulo non è ottimista».

