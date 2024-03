Infortunati Milan, Condò spiega: «C’è un dato clamoroso e che fa impressione»

Infortunati Milan, Paolo Condò, noto giornalista, ha sottolineato i tantissimi stop muscolari che hanno colpito la squadra rossonera

Ospite a Sky, Paolo Condò ha analizzato così i tanti infortuni capitati in casa Milan nel corso di questa stagione. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Cardinale e Ibra lo hanno detto e fatto capire: è stato clamoroso aver avuto così tanti problemi fisici nei mesi passati, non può certamente essere tutta colpa di una sola persona, ma qualcosa è andato storto e su questo siamo d’accordo tutti. In estate è stato fatto un forte sacrificio con la cessione di Tonali, sono arrivati giocatori che hanno fatto bene, altri meno come Okafor e Chukwueze».