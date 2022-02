Impallomeni: «Tonali sarà il fulcro del Milan, Kessiè...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

A parlare dell’attualità del calcio italiano a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni:

«Tonali sarà il fulcro del Milan dei prossimi anni. Sarà una partita delicata contro l’Udinese e deve interrogarsi sulle prestazioni di Kessiè. L’ho visto un po’ stonato ultimamente, anche per le questioni contrattuali. Adesso devono uscire per entrambe gli uomini veri. Ora spazio ai calciatori. E mi aspetto il risveglio del Torino. Se perde il Milan e vince l’Inter, è il Milan che si inguaia davvero. L’Inter in caso di ko avrebbe ancora chance»

GIOCATORI DECISIVI – «Osimhen, Dzeko, Lautaro, Giroud e Ibrahimovic si devono presentare. Chi avrà più facilità a segnare, vince il campionato. Io mi aspetto che si svegli Lautaro. Peggio di così non si può fare. Lautaro è fondamentale e insostituibile in questa Inter. Se si sveglia, l’Inter vince lo Scudetto»