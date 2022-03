Ibrahimovic: «Pallone d’oro? Non averlo vinto non mi rende peggiore»

Zlatan Ibrahimovic parlato in’intervista rilasciata alla Bild ha parlato di vari temi tra cui quello legato al Pallone d’oro

«Si tratta di un premio politico, cercano Mister Perfect. Se parli e dici quello che vuoi, non ottieni questo tipo di premi. È facile darli a qualcun altro, ma per me non cambia nulla. Non mi rende migliore o peggiore»

BUNDESLIGA E BAYERN – «Ero curioso della Bundesliga e di una squadra come il Bayern Monaco, è un club incredibile. Ogni volta che ho giocato contro di loro si potevano vedere gli impianti, lo stadio, l’organizzazione. La storia del club è impressionante»