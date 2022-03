Giunti:«Sconfitta? Dobbiamo fare mea culpa e ripartire»

Federico Giunti, allenatore del Milan Primavera, ha analizzato ai canali ufficiali del club, la sconfitta contro il Napoli

SCONFITTA – «Siamo scesi in campo con 15-20 minuti di ritardo, abbiamo perso anche per questo. Siamo andati sotto di due gol in maniera impensabile, tutte situazioni che abbiamo visto e riprovato in settimana, sapevamo c’è da fare mea culpa per come abbbiamo gestito la situazione. Ogni tanto ci capitano queste giornate, non riusciamo a fare quel salto di qualità che ci fa fare la differenza»

LECCE – «Ora c’è il Lecce che è in forma, cancelliamo questa prestazione che non mi è piaciuta assolutamente, abbiamo tutte le carte in regola per vincerla, dobbiamo ritrovare la serenità»

ASSENZE – «Abbiamo perso più giocatori in un unico reparto c’è stata un po di sfortuna in tal senso, c’è un po di emergenza ma dobbiamo far di necessità virtu, magari pensando anche di cambiare modulo»