Giroud: «La mia forza di carattere deriva dalla fede»

Olivier Giroud si racconta ai microfoni di Europe 1. Le dichiarazioni dell’attaccante del Milan sulla propria forza di carattere:

«Non lo nascondo. È un po’ il mio ruolo essere un ambasciatore, parlarne. Sono stato battezzato cattolico quando ero più giovane per essere il padrino del mio figlioccio, sono sempre andato al culto evangelistico con mia madre e voglio di rinnovare presto i miei voti battesimali nel Giordano. Vorrei andare in Terra Santa. Mi piace parlarne, la mia forza di carattere viene da questa fede che mi anima e che mi dà la forza di andare avanti. La parola della Bibbia porta a molta umiltà. Mi sento amato e fortunato ad essere in buona salute e a fare ciò che amo.»