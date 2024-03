Giannichedda non ha dubbi: «Di Bello ha sbagliato in Lazio Milan ma non è stato aiutato. L'atteggiamento dei calciatori...»

L’ex centrocampista di Juve e Lazio, Giuliano Giannichedda, si è espresso sull’arbitraggio del match tra i biancocelesti ed il Milan

Intervistato in esclusiva da LazioNews24, Giuliano Giannichedda ha voluto dire la sua riguardo all’arbitraggio di Marco Di Bello in Lazio Milan.

SULL’OPERATO DI DI BELLO IN LAZIO MILAN – «E’ un argomento molto delicato, l’arbitro Di Bello venerdì ha sbagliato ed ha avuto una giornata no che può capitare a chiunque ma doveva essere aiutato. I direttori di gara nel calcio di oggi vivono ogni partita sotto pressione, con i calciatori che circondandolo ogni volta alimentano ancor di più la possibilità di un errore da parte di quest’ultimo. In Inghilterra ad esempio non accade mai questo, gli arbitri non hanno la preparazione come i nostri ma mai si vede che dieci calciatori circondano il direttore di gara per qualsiasi cosa. Ai miei tempi ad esempio io davo del lei ad un arbitro oggi invece si tende sempre a dare del tu e non avere rispetto, ma anche gli stessi arbitri lo fanno. Le parole di Lotito? Il presidente ha semplicemente evidenziato che le scelte arbitrali devono essere uniformi, non che magari un possibile rigore in un match lo dai e in un altro no».

