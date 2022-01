ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo l”arrivederci’ al Milan Femminile, Valentina Giacinti ha rilasciato le prime parole da giocatrice della Fiorentina. Ecco le sue parole sull’obiettivo Europeo:

«Obiettivi personali? Sicuramente fare gol, crescere sotto tanti punti dal punto di vista calcistico e andare psicologicamente e tatticamente preparata all’Europeo, questa per me è una cosa molto importante. Non volgio parlare di classifica ma ho già in mente una cosa ma la tengo per me»

