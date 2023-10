Genoa Milan: Gilardino pensa alla mossa a sorpresa

Sabato sera il Milan affronterà il Genoa in campionato. In vista del match di Serie A Gilardino sta pensando ad una mossa a sorpresa

come riportato da Calciomercato.com con Retegui alle prese con un lieve infortunio al ginocchio, l’allenatore rossoblù potrebbe schierare l’ex rossonero Messias come falso nove.