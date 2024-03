Gasperini avvisa il Milan in Europa League: «Ecco l’obiettivo dell’Atalanta». Le dichiarazioni del tecnico

L’allenatore dell’Atalanta Gasperini ha parlato in conferenza stampa per analizzare il match di Europa League. Il Milan sarà invece impegnato contro lo Slavia Praga.

PAROLE – «Noi e lo Sporting siamo due squadre che giocano un calcio simile, ma con caratteristiche diverse. Attraverso il gioco cercano di vincere le partite, l’esempio delle gare nel girone è eclatante. Per lo Sporting vincere il campionato penso sia prioritario, ma per noi è prioritario vincere la Coppa Italia, qualificarci in campionato per l’Europa e andare avanti in Europa League».