Galliani svela il retroscena: «Ho provato a portare Lippi al Milan»

Adriano Galliani intervenuto ai microfoni di Dazn ha svelato un retroscena di mercato legato a Marcello Lippi

Adriano Galliani intervenuto ai microfoni di Dazn ha svelato un retroscena di mercato legato a Marcello Lippi

«Marcello è un amico fraterno. Siamo stati molto vicini, ma con gli allenatori va come con le donne. A volte sì e a volte no. Peccato non abbiamo mai allenato il Milan. È un rimpianto, sarebbe stato bene tra gli allenatori che sono passati dal Milan»