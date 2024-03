Futuro Pioli, cosa dovrà fare per rimanere al Milan? Padovan: «Serve un trofeo o questa cosa». Le dichiarazioni del giornalista

Il giornalista Padovan ha analizzato a SkySport le condizioni per vedere nella prossima stagione sulla panchina rossonera l’attuale allenatore Stefano Pioli.

PAROLE – «Per continuare così deve arrivare con un trofeo in mano più che secondo o terzo. Si salva se vince l’Europa League o se comunque arriva in finale: la sfumatura è comunque importante ma anche se dovesse fermarsi in finale potresti non rimproverargli nulla. Anche perché ci sono due squadre più forti».