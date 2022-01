ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Fulvio Giuliani intervenuto a Sunday Morning su Sky Sport ha detto la sua sull’importanza della sfida di questa sera tra Milan e Juventus. Ecco le sue parole:

MILAN JUVE – «Gli incroci cominciano a pesare. Del resto il Milan ha vissuto lo choc Spezia, l’Inter una partita simile vince al 91′. Son quelle cose che poi pesano in classifica. Pioli già un minuto dopo la sconfitta contro lo Spezia ha cominciato a lavorare sulla testa dei suoi giocatori per arrivare oggi in condizioni psicologiche ottimali, è bravo, non stai li a rimurginare una settimana sugli errori erbitrali perchè poi la paghi nella partita successiva, si fa così. Quella di stasera non usiamo i soli luoghi comuni, decisiva ecc, ma accipicchia può cambiare tutto»