Giuliani: «Quella di Pioli è una forza calma, grande scelta di Maldini»

Fulvio Giuliani intervenuto durante Sunday Morning su Sky Sport ha detto la sua sul Milan e su Pioli. Ecco le sue parole:

«Quella di Pioli è una forza calma ed è qualcosa che in questa fase è perfetta per il Milan, che rispetto all’Inter sembra quella in grado di avere un po’ più di forza calma e i complimentoi alla dirigenza del Milan facciamo bene ad amplificarli. Voglio citare un grande filosofo che è Albus Silente della Saga di Harry Potter alla fine della vita noi siamo definiti dalle

scelte che facciamo e Paolo Maldini fece una grande scelta, mettendoci la faccia, probabilmente scontrandosi con qualcuno, preferì ad un profeta, bravissimo ma de tutto ignaro della realtà italiana, non l’usato sicuro ma un grande allenatore di casa nostra. Paolo Maldini si merita una specie di monumento equestre»