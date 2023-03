Florenzi sul Napoli: «Squadra forte, ma nessuno è imbattibile»

Alessandro Florenzi ha rilasciato qualche dichiarazione sul Napoli, prossimo avversario del Milan, ai microfoni di SportMediaset

Alessandro Florenzi ha rilasciato qualche dichiarazione sul Napoli, prossimo avversario del Milan in Serie A. Le sue parole in un’intervista a SportMediaset.

NAPOLI – «Non è la prima partita di tre gare contro il Napoli. Dobbiamo pensare a una gara alla volta. Sul fatto di essere svantaggiati e già sconfitti è una cosa che dicevano anche l’anno scorso e poi in molti si sono rimangiate le critiche e sono saliti sul carro».

QUARTI DI FINALE CONTRO IL NAPOLI – «Saranno due partite molto toste contro una squadra forte ma io non penso che loro abbiano esultato così tanto quando hanno pescato il Milan, vista anche la storia che ha il Milan con la Champions e anche vedendo l’anno scorso e cosa possiamo fare. Saranno due belle sfide che porteranno una squadra italiana in semifinale dopo tanto tempo e questo è anche un bene per l’Italia. Napoli imbattibile? Nessuna squadra lo è».