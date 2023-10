Fattore Adli: il dato verso il Genoa

Domani sera il Milan affronterà il Genoa in campionato. Un possibile fattore potrebbe essere Adli. Il dato sul centrocampista

Tra i centrocampisti con almeno 100 minuti all’attivo in questo campionato, Yacine Adli é quello con la media di passaggi riusciti sui 90 minuti più alta in assoluto (77 di media riusciti in 128 minuti giocati)