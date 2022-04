Ex Milan Femminile, Sabatino: «Mi diverto ancora come una ragazzina»

Daniela Sabatino ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria dell’Italia Femminile contro la Lituania

Daniela Sabatino ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria dell’Italia Femminile contro la Lituania:

«Io vivo per il calcio mi diverto ancora come se fossi una ragazzina, il gol lo sanno tutti è per mio padre ma anche un po per me stessa. Voglio mettere in difficoltà la Ct in vista dell’Europeo. E’ un mese impegnativo per la Nazionale che per il club ma voglio fare di tutto per aiutare la Fioretina e l’Italia».