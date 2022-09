Ex Milan, Berlusconi non può ricevere nessuna squalifica: il motivo

Silvio Berlusconi, ex presidente del Milan, non può ricevere alcuna squalifica dai tribunali del calcio: ecco perchè

Silvio Berlusconi, ex presidente del Milan e attuale proprietario del Monza, non può ricevere alcuna punizione o squalifica dai tribunali del calcio.

Come riferisce Repubblica infatti, l’ex Premier non è ufficialmente il presidente del Monza e per questo non può essere punito. Da qui il mancato intervento della Procura Federale dopo le frasi sull’arbitro Di Bello.