Esonero Liverani, l'allenatore glissa: «La società farà le sue valutazioni ma...»

Esonero Liverani, la Salernitana non ingrana: dopo Inzaghi si pensa subito al cambio? Le ultime dopo la sconfitta contro il Cagliari

Dopo l’ex Milan Inzaghi, sulla panchina della Salernitana è salito Liverani ma le cose non sono cambiate. Queste le parole a DAZN dopo il match contro il Cagliari sul possibile esonero

PAROLE – «Io penserei alle dimissioni se la squadra non giocasse e non mi seguisse, non credo sia una domanda pertinente per me. La società farà le sue valutazioni, ma non credo che questo sia il problema della Salernitana».