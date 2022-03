Didier Deschamps, CT della Francia, ha confermato la titolarità di Maignan nella gara di domani contro il Sudafrica

Il tecnico della Francia Didier Deschamps, in conferenza stampa, ha confermato che Mike Maignan, portiere del Milan, partirà titolare contro il Sudafrica domani sera, spendendo anche parole d’elogio per lui:

«È in continua crescita. Quello che ha fatto al Lille, quello che è capace di fare al Milan… È un’ottima cosa. Avevo detto che era per me il momento di vedere in azione più giocatori possibili, i portieri sono fra questi. Mike è la forza silenziosa con un carattere da leader»