De Leo: «Non volevamo essere vittima sacrificale»

Emilio De Leo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Milan Bologna. Ecco le parole dell’allenatore rossoblu

Emilio De Leo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Milan Bologna. Ecco le parole dell’allenatore rossoblu:

PARTITA – «Oggi dovevamo fornire una prova importante ma non solo di carattere. Abbiamo fatto una buona prestazione a livello di concentrazione e di leggerezza contro una squadra così forte come il Milan. Abbiamo provato a fare il nostro gioco e non volevamo esssere una vittima sacrificale».

ULTIME GARE – «Dobbiamo metterci una leggerezza che in certe gare ci sono mancate. Bisogna essere più positivi e mettere la qualità a cui noi siamo abituati, migliorandi le scelte e nell’intensità degli allenamenti. Oggi abbiamo costruito e sviluppato bene e siamo fiduciosi».

MEDEL – «Mihajlovic punzecchia molto nell’orgoglio Medel. Lo prende in giro sull’altezza e lui che è cileno si arrabbia con la sua garra. Penso che questa sia la strategia giusta».

VOGLIA DI VINCERE – «Avremmo voluto imbeccare la ripartenza giusta ma non ci siamo riusciti. Abbiamo speso tanto fisicamente e nel primo tempo abbiamo dato tanto. Avevamo una squadra fortissima come avversaria e quindi va dato merito alla forza del Milan»