De Grandis incredulo sul Milan: «È difficile da leggere, faccio fatica a catalogarlo»

Stefano De Grandis ha parlato a Sky dopo la partita di Europa League tra Milan e Slavia Praga. Le sue dichiarazioni

Stefano De Grandis a Sky dopo Milan Slavia Praga.

GIOCO DEL MILAN – «A me sembra sempre difficile da leggere il Milan. A me sembra discontinua nella stessa partita, a volte fa buoni strappi e a volte si perde. Faccio fatica a catalogare il Milan. In campionato è nella posizione in cui deve stare».