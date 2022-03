De Grandis: «Milan? Anche quando fatica non perde mai la testa»

Stefano De Grandis, presente negli studi di Sky Sport ha detto la sua sulla vittoria del Milan contro il Cagliari. Le parole

Stefano De Grandis, presente negli studi di Sky Sport ha detto la sua sulla vittoria del Milan contro il Cagliari. Le parole:

«La squadra più forte dal punto di vista psicologico mi sembra il Milan, anche quando fa fatica non perde mai la testa riesce a trovate le giocate, in questo momento ha un super Bennacer, è un regista che sta funzionando tantissimo in una squadra equlibrata»