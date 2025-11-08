Cuesta a DAZN: «Abbiamo provato a vincerla fino alla fine. Stavamo soffrendo le ripartenze»

Cuesta, tecnico del Parma, al termine del match andato in scena al Tardini, ha rilasciato un’intervista a DAZN

Al termine di Parma-Milan, match andato in scena allo Stadio Ennio Tardini, ai microfoni di DAZN Sport è intervenuto Carlos Cuesta, il tecnico dei padroni di casa. La sua squadra è stata in grado di rimontare il doppio vantaggio degli uomini di Massimiliano Allegri. Queste le sue parole:

UN GRUPPO CHE SA REAGIRE – «Noi abbiamo provato a vincerla fino alla fine, ci mettiamo tutto. Questo gruppo sa reagire ai momenti di difficoltà, non è facile quando sei sotto 0-2 contro una squadra contro il Milan. Non è facile avere la fiducia di essere lì e pensare di poterlo fare. È un grande valore, ce lo teniamo stretto: stiamo crescendo ma sappiamo che c’è tanto da lavorare».

ABBIAMO SOFFERTO NELLE RIPARTENZE – «Abbiamo sofferto delle ripartenze per andare ad attaccare. Vero, stavamo soffrendo sulla nostra sinistra ma la nostra intenzione è sempre quella di fare il massimo per vincere le partite ma mantenendo un equilibrio. Scouting? Merito del club, della dirigenza. È una visione chiara, siamo tutti allineati. Sascha sta facendo bene, sta migliorando e ha la mentalità per migliorare ancora».