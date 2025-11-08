Allegri a Sky: «Non so come sarebbe finita se avessimo chiuso il primo tempo 2-0. Estupinan? Non si può dire certe cose»

Allegri nel post partita di Parma Milan è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la gara andata in scena al Tardini

Al termine di Parma-Milan, match andato in scena allo Stadio Ennio Tardini, terminato 2-2, ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Massimiliano Allegri. Queste le sue parole:

DUE PUNTI BUTTATI – «Sono due punti buttati. Non so come sarebbe finita se avessimo chiuso il primo tempo 2-0. Siamo rientrati in campo imbambolati, eravamo proprio addormentati. Se vinci 2-0 non puoi prendere quel gol al 48′, la palla la devi buttare in tribuna. Dovevamo andare avanti a giocare con più lucidità».

SU ESTUPINAN – «Estupinan Rientrava da un infortunio. Ha anche salvato un gol. Non si può dire che è colpa di uno o dell’altro».

QUANTE OCCASIONI PERSE – «Leao e Pulisic hanno fatto bene anche nel pre-campionato. Dobbiamo recuperare Rabiot e tutti una condizione migliore. Contro Pisa, Cremonese e Parma abbiamo fatto due punti, ne abbiamo buttati via sette».

IN CERTE FASI DEVI LOTTARE – «In area eravamo imbabolati, passavano troppi palloni con una facilità estrema. In quelle fasi della partita devi lottare e poi riprendere a giocare».