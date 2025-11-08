Allegri a Sky: «Non so come sarebbe finita se avessimo chiuso il primo tempo 2-0. Estupinan? Non si può dire certe cose»

Connect with us

Allegri nel post partita di Parma Milan è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la gara andata in scena al Tardini

Al termine di Parma-Milan, match andato in scena allo Stadio Ennio Tardini, terminato 2-2, ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Massimiliano Allegri. Queste le sue parole:

DUE PUNTI BUTTATI«Sono due punti buttati. Non so come sarebbe finita se avessimo chiuso il primo tempo 2-0. Siamo rientrati in campo imbambolati, eravamo proprio addormentati. Se vinci 2-0 non puoi prendere quel gol al 48′, la palla la devi buttare in tribuna. Dovevamo andare avanti a giocare con più lucidità».

SU ESTUPINAN «Estupinan Rientrava da un infortunio. Ha anche salvato un gol. Non si può dire che è colpa di uno o dell’altro».

QUANTE OCCASIONI PERSE«Leao e Pulisic hanno fatto bene anche nel pre-campionato. Dobbiamo recuperare Rabiot e tutti una condizione migliore. Contro Pisa, Cremonese e Parma abbiamo fatto due punti, ne abbiamo buttati via sette».

IN CERTE FASI DEVI LOTTARE«In area eravamo imbabolati, passavano troppi palloni con una facilità estrema. In quelle fasi della partita devi lottare e poi riprendere a giocare».

