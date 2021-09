Crespo elogia Diaz: «Mi piace tantissimo, non deve esser presuntuoso»

Hernan Crespo, ex attaccante del Milan, ha analizzato in un’intervista la nuova rosa del Milan, ecco le sue parole su Diaz e Messias e Leao

Hernan Crespo, ex attaccante del Milan, ha parlato sulle colonne de La Gazzetta dello Sport entrando nello specifico nell’analizzare la rosa dei rossoneri in particolare sulla conferma di Brahim Diaz e l’acquisto di Messias e Leao. Ecco le sue parole:

«Diaz mi piace tantissimo. Ha qualità, gamba, idee. L’importante è che non pensi di essere diventato un fenomeno, conosco bene i giovani e so che questo è un rischio. Leao è un altro talento che non deve mai abbassare la guardia, altrimenti perde la concentrazione. E poi è arrivato Messias che ha colpi notevoli e non importa che non sia mai stato in

grandi club: se uno è bravo, lo è a Crotone come a San Siro»