Costacurta: «Il Milan sta annaspando. Napoli più forte»

Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, parla così del momento del Milan e del prossimo match contro il Napoli. Le sue dichiarazioni a Sky Sport.

«Le due gare di Champions diventano straordinariamente tese. Mi immagino che pesi di più per il Napoli perché hanno creato un’autostrada per arrivare in finale di Champions. Nelle due partite si annullerà il gap creatosi in campionato e di conseguenza sarà più difficile per il Napoli ma non dimentichiamoci che il Napoli è più forte del Milan. Sono una squadra meravigliosa, con un bellissimo gruppo. Il Milan sta annaspando perché vede sempre più difficile la Champions dell’anno prossimo e questo mette ansia.»