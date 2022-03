Corti: «Anche quando si perde c’è da imparare qualcosa»

Corti, allenatore del Milan Femminile Primavera, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la sconfitta contro il Brondby

Corti, allenatore del Milan Femminile Primavera, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la sconfitta contro il Brondby nella finale della Viareggio Cup. Le sue parole

«Il calcio è così, quando non si concretizzano le occasioni davanti alla porta questo è il rischio che si corre, c’è un pò di rammarico perchè rispetto alla prima partita l’abbiamo interpretata in maniera diversa e meritavamo qualcosa in più»

«Loro a livello individuale hanno degi elementi validi, noi abbiamo un collettivo molto più stabile e solido, c’è mancata la conclusione, peccato perchè abbiamo fatto tanti gol nelle precedenti partite, probabilmente loro hanno anche una buona difesa»

«Dobbiamo reagire in maniera positiva perchè quando si perde c’è sempre da imparare qualcosa. La squadra danese ha dimostrato di lottare fino alla fine. Ci siamo comunque fatti i complimenti per il traguardo raggiunto e si riparte lavorando sui dettagli che sono quelli più importanti sotto i punti di vista»