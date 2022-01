Infortunio Pellegri, Pioli: «Lo rivedremo dopo la sosta»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Stefano Pioli ha parlato della condizione di Pellegri. Ecco le parole dell’allenatore rossonero in conferenza stampa

«Pellegri ?Sta meglio ma ancora non è pronto. Non è un rientro di qualche giorno. Più facile dopo la sosta. Ha le qualità. Futuro? Non ci sono novità sulla sua posizione.»

