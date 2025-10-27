Conferenza stampa Juric: «Allegri persona molto intelligente, ecco come puntiamo a contenere Modric e Leao domani sera»

Conferenza stampa Juric: «Ecco come puntiamo a contenere Modric e Leao domani sera».Le dichiarazioni

Alla vigilia della cruciale sfida contro il Milan di Massimiliano Allegri (il nuovo allenatore dei rossoneri), il tecnico dell’Atalanta, Ivan Juric, ha analizzato in conferenza stampa il momento della Dea, sottolineando che alla sua squadra manca ormai solo la concretezza sotto porta. Juric ha affrontato temi che vanno dalla situazione infortunati all’importanza della mentalità, in una gara definita da Allegri stesso uno “scontro Champions”.

Juric si è detto soddisfatto del percorso della sua Atalanta, nonostante la striscia senza vittorie che dura da settembre: “Vedo un’Atalanta che ha creato tanto, ma non è riuscita a concretizzare. Se i nostri attaccanti fossero stati più in forma in zona gol, oggi avremmo 8 punti in più“, ha dichiarato, evidenziando come la mancanza di goal sia l’unico vero tallone d’Achille. Escludendo solo il primo tempo contro la Cremonese, l’allenatore croato ha visto “sempre una squadra viva”.

Massima attenzione al Diavolo: “Allegri è un mister molto intelligente, analizza sempre con lucidità. Ci rispetta molto e vuole fare una grande partita. Modric e Leao sono due giocatori importanti, e nel mezzo un blocco che ha quantità e qualità. Noi vogliamo giocarcela e soprattutto contenerli al meglio”, ha chiosato Juric, elogiando la tattica e la forza dei rossoneri. Sulla condizione fisica, il tecnico non teme il vantaggio del Milan nel giocare solo un match a settimana: “Siamo abituati ormai a questi ritmi, è bene che giochiamo subito per essere più pronti mentalmente”.

L’infermeria tiene banco in casa bergamasca. Sead Kolasinac (difensore esperto) e Gianluca Scamacca (l’attaccante di peso) non sono ancora al 100%. “Sono contento per come sta crescendo Kolasinac, ma non è ancora pronto per giocare. Su Scamacca, vorrei farlo giocare, ma serve avere calma quando rientra da un brutto infortunio”. Nessun problema, invece, con il giovane portiere Marco Carnesecchi: “Assolutamente sì, tutto chiarito. Sono molto soddisfatto di quello che sta facendo”.

L’attenzione si sposta anche sul reparto avanzato. L’esterno offensivo Ademola Lookman “manca soltanto il goal. Vedo un ragazzo molto dentro la squadra: abbiamo creato una ventina di occasioni, ma manca soltanto il goal”. Su Charles De Ketelaere (il trequartista belga), Juric valuterà: “Pensavo di farlo riposare visto l’infortunio, però l’ho visto bene e quindi l’ho fatto giocare” contro lo Slavia Praga. Confermato, invece, il difensore ivoriano Odilon Kossounou: “Penso che giocherà domani dall’inizio“.

Infine, un pensiero per Igli Tare (il neo DS del club meneghino): la Dea sta superando le difficoltà legate a infortuni e alla crescita di giovani come Krstovic e Samardzic. Juric si affida alla mentalità e alla qualità dei cambi, sottolineando: “La fortuna dell’Atalanta è avere dei cambi che possono incidere“.