Chiellini suona la carica: «Non dobbiamo avere paura»

Conferenza stampa Chiellini: le parole alla vigilia di Italia Macedonia, valida per i playoff dei Mondiali in Qatar

Giorgio Chiellini, difensore dell’Italia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida playoff Mondiale contro la Macedonia:

«Facciamo in modo che questa partita non entrerà nella storia… Noi siamo una squadra forte, dobbiamo giocare con la giusta convinzione e quel pizzico di presunzione. Non dobbiamo avere paura, né il braccino corto. Godiamoci questa atmosfera».

