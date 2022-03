Conferenza Pioli: «Ibra probabilmente ci sarà, ho già deciso la formazione»

A partire dalle 14:30, Stefano Pioli, in conferenza stampa, presenta il big match di domani sera tra Napoli e Milan

AMBIENTE – «Anche l’ambiente fa parte della partita, sarà un bellissimo spettacolo, motivante per loro ma anche per noi, dovremo giocare bene»

IBRA – «Sta meglio si è allenato in gruppo ieri e oggi probabilmente verrà con noi domani»

STAGIONE – «Due settimane fa ti avrei detto che avrei sperato in qualcosa in più, tra poco si deciderà chi vincerà e chi andrà in Champions. D’ora in avanti sono tutte crocevia, partite da giocare con convinzione nelle nostre qualità. Affrontiamo la squadra che ha fatto più punti dopo Natale. Il Napoli ha grandi qualità, ma anche noi»

CONDIZIONE – «Il Derby non peserà per nulla, anzi ci ha dato energia»

NAPOLI – «Il Napoli è una grande squadra, allenata molto bene. Non esistono squadre senza punti deboli, abbiamo preparato un piano dove speriamo di trovare le soluzioni vantaggiose per noi»

IPOTESI PAREGGIO – «Se ti accontenti va male. Dobbiamo mettere in campo attenzione e qualità, dobbiamo dare il massimo in tutto. Un risultato positivo sarebbe importante e lavoreremo per quello»

CONTRO SPALLETTI – «Prima o poi dovrà arrivare la vittoria contro Spalletti. Loro hanno la migliore difesa del campionato, sono compatti, dovremo essere bravi, chi difenderà meglio avrà più probabilità di vincere»

SCONTRI DIRETTI – «Se hai vinto degli scontri diretti questo deve dare fiducia nelle nostre caratteristiche»

FORMAZIONE – «L’ho già decisa»

LEAO E OSIMHEN – Due giocatori determinanti per le fasi offensive ma con caratteristiche diverse. Hanno le capacità per superare l’uomo, per essere imprevedibili ed efficaci. Noi puntiamo su Rafa perché sta bene e sta diventando determinante»

LOTTA SCUDETTO – «Mancano 33 punti, sarà una continua altalena, difficilmente le squadre avranno continuità»

REBIC – «Sta bene, sta meglio, sta tornando in condizione, deve sfruttare ogni situazione. Per noi è importante»

TOMORI – «In tutte le partite si formano coppie e duelli, chi ne vince di più ha più possibilità. Quando uno sta fuori 3-4 settimane può avere difficoltà, ma sulle sue qualità non ho nessun dubbio. Fortissimo, intelligente, con personalità»

PIANO DI GIOCO – « Non siamo una squadra votata all’andare sul fondo a crossare, ma quando arrivi bisogna riempire meglio l’area, ma noi preferiamo giocare dentro»

COME GIOCA IL NAPOLI – «Come giocherà? Alle 15 parla Luciano. Noi dovremo saper leggere ogni situazione»

BENNACER – «Sta giocando a certi livelli con continuità. La delusione per la Nazionale è stata forte ma ha un grande carattere e vuole migliorare»

LA SQUADRA SI ABBASSA – «Un errore, soprattutto contro l’Udinese. Dobbiamo essere più continui»

DIFESA ALTA – «Spero che il Napoli giochi con la difesa alta» .