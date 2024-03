Compagnoni crede nel Milan: «Può arrivare fino in fondo in Europa, Pioli bravo a fare questo»

Maurizio Compagnoni intervenuto negli studi di Sky Sport ha detto la sua sul possibile percorso del Milan in Europa League

Le parole di Maurizio Compagnoni intervenuto negli studi di Sky Sport sul possibile percorso del Milan in Europa League:

OBIETTIVO MILAN – «L’obiettivo è importante e non facile da raggiungere, il Milan ha le potenzialità per arrivare fino in fondo. Attenzione perché lo Slavia si trasforma in casa è un altro tipo di avversario, si è esalta davanti al proprio pubblico, fa bene Pioli a tenere alta l’attenzione»

ADLI – «Bravo Pioli a cambiargli il ruolo, ha delle qualità interessanti. C’è un percorso di crescita in corso. Adesso è un giocatore da Milan»