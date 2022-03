Cernoia: «Siamo già professioniste da anni, lo stiamo dimostrando»

Valentina Cernoia si è raccontata ai microfoni di Dazn in vista della sfida di questa sera in Champions contro il Lione

DAL LIONE AL LIONE – «Le scelte che ho fatto da giovane mi hanno portato a grandi soddisfazioni. Se devo pensare a quello che è stato il mio percorso penso ad una crescita costante. La mia prima partita l’ho giocata proprio contro il Lione al Rigamonti di Brescia. Dentro di me c’è la voglia di provare a vincere qualcosa che non ho mai vinto nella mia carriera. Ci stiamo giocando una competizione importante quest’anno e anche a livello di nazionale possiamo dire la nostra. La Champions è un sogno grandissimo, vincere qualcosa con l’Italia anche sarebbe bellissimo»

INIZI E ARRIVO ALLA JUVE – «Da bambina ho sempre voluto giocare a calcio, più che sognato. Ho cominciato per gioco, è diventata una passione e poi negli anni è diventato un lavoro. Ci sono stati tanti momenti di sconforto nella mia carriera ma non ho mai pensato di aver sbagliato qualcosa o aver scelto mai. Non ho mai avuto un piano B, ho sempre pensato a fare la calciatrice. Sì, sono stata una tra le prime ad essere chiamate dalla Juventus, anche perché ho lasciato il ritiro della nazionale per un infortunio. Ho firmato e mi sono operata, senza avere alcun dubbio sulla squadra da scegliere»

PROFESSIONISMO – «In Francia con la nazionale abbiamo fatto qualcosa di straordinario, facendo ricredere un paese intero. Siamo già professioniste da anni, lo stiamo dimostrando ma come movimento intero intendo. Andiamo in Europa e le squadre ci temono, manca soltanto la firma sul contratto da “professionista”. Sì, come un bel matrimonio con il calcio»