Caso: «La favorita di Qatar 2022 è il Brasile, ecco perchè»

Domenico Caso, ex allenatore della Lazio, ha espresso il suo pronostico su Qatar 2022: Brasile favorita per la vittoria finale

Ospite a TMW Radio, Domenico Caso ha parlato così dei Mondiali in Qatar:

«Chi ha inciso di più tra Mbappe, Neymar e Messi in questo Mondiale fin qui? Sono tre campioni indiscutibili e lo stanno dimostrando in questo Mondiale. Messi è straconosciuto, Mbappe è la stella che sta emergendo con caratteristiche fisiche e tecniche straordinarie. Sarà dura togliergli lo scettro del Pallone d’Oro nei prossimi anni. Neymar ha superato il suo problema e ora sta facendo benissimo. Tite mi sembra un ottimo allenatore, non disdegna la fase difensiva e mi sembra migliore di quella di Francia e Argentina. Questo mi fa propendere per la Selecao come favorita».