Cardinale shakera il Milan: così cambierà il club rossonero. I 4 punti principali della nuova gestione del Diavolo

«Shakeriamo un po’ il Milan», ha detto Gerry Cardinale. La Gazzetta dello Sport riassume così le linee guida attraverso le quali il proprietario di RedBird ha intenzione di cambiare e migliorare il Milan.

OPERATIVITA’ – Ha in testa una serie di interventi: lo stadio nel 2027 per far volare i ricavi; lo sviluppo dei dati con Zelus per sostenere lo sport ad alto livello; novità nella comunicazione con grande attenzione per i diritti tv.

NETWORK – Ha attivato la sua rete di relazioni per aumentare la visibilità del marchio Milan nel mondo e soprattutto negli USA.

SVILUPPO COMMERCIALE – Ha nello sviluppo dell’area commerciale uno dei suoi cardini. Cardinale è concentrato qui, più che altrove: aumentare il valore del marchio, chiudere accordi pubblicitari, potenziare i ricavi. Più fatturato, più milioni, più calciomercato e progetti.

ECCELLENZA – Puntare a rivincere lo scudetto e alzare il livello in Europa. Sul mercato investire sul talento evitando di concedere contratti pesanti.