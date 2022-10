Calciomercato Milan: senza il rinnovo possibile assalto a Zaniolo. I rossoneri sempre vigili sul trequartista

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sul futuro di Nicolò Zaniolo, il cui rinnovocon la Roma sembra non essere più così scontato come nelle scorse settimane.

Nella pausa per il Mondiale è previsto un nuovo incontro tra il club capitolino e l’agente del giocatore. In caso di mancato rinnovo tre le squadre che potrebbero provare l’assalto: Juventus, Milan e Tottenham.