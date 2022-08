Calciomercato Milan, per la difesa torna di moda Thiaw: la situazione

Calciomercato Milan, Maldini e Massara studiano le alternative a Tanganga: rispunta il nome di Thiaw per la difesa

Non c’è solo Tanganga tra i nomi seguiti dal Milan per il reparto difensivo. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, le difficoltà nel convincere il Tottenham a concedere il prestito con diritto di riscatto per Tanganga ha spinto Maldini e Massara a guardarsi intorno.

Nelle ultime ore è rispuntato il nome di Thiaw dello Schalke 04: il calciatore piace da tempo ai rossoneri e potrebbe arrivare a condizioni favorevoli, ovvero in prestito.