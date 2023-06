Openda Milan: le ultime sul futuro dell’attaccante del Lens. I dettagli sull’offerta del Lipsia per il calciatore

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, le discussioni tra Lipsia e Lens per Openda continueranno nei prossimi giorni, mentre il calciatore ha già concordato le condizioni personali con il club tedesco.

Per il club francese non bastano i 30 milioni di euro offerti dal Lipsia per l’obiettivo di mercato rossonero.