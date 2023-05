Calciomercato Milan, dalla Francia assicurano: preso l’attaccante!

Calciomercato Milan, dalla Francia rilanciano il fortissimo interesse di Maldini per Mikautadze, attaccante del Metz: le ultime

Come riferisce Footmercato, noto portale francese, il calciomercato Milan potrebbe aver trovato a sorpresa il nuovo attaccante.

Maldini infatti avrebbe offerto 10 milioni di euro al Metz per Georges Mikautadze, 23 gol in Ligue 2 in questa stagione. Il ragazzo classe 2000, che piace anche al Burnley, avrebbe già parlato diverse volte con il DT rossonero.