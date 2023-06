Calciomercato Milan, Openda nome caldo ma occhio all’alternativa

Calciomercato Milan, Openda resta in cima alla lista di Maldini e Massara ma prendo quota l’ipotesi Cabral: la situazione

Come riferito da Sport Mediaset, Openda del Lens resta in cima alla lista di Maldini e Massara per rinforzare l’attacco del Diavolo nel prossimo calciomercato Milan.

Tuttavia negli ultimi giorni sta prendendo piede con forza la candidatura di Arthur Cabral, attaccante che la Fiorentina valuta non meno di 25 milioni di euro.